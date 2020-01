Die Einladung klang schon mal ganz nach Huda: "Dress to impress in your best intergalactic outfit" – zeig dich von deiner besten intergalaktischen Seite. Huda Kattan, 36 Jahre alt und Schönheitsunternehmerin, ist zwar im Internet omnipräsent, auf Erden aber schwer zu fassen. Also kam die funkelnde Einladung, ihr gemeinsam mit ein paar wenigen anderen Journalisten beim nächsten Sternensprung zuzuschauen, gerade recht: die Präsentation ihres weltweit ersten Pop-up-Stores in London Ende November durch die Meisterin herself.