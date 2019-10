Am Ende der Straße, wo in Bad Homburg die Felder beginnen, lässt die Quandt-Familie ihr Milliardenvermögen verwalten. Im Gedenken an ihren Vater, den Industriellen Harald Quandt, haben dessen Töchter ihrer Vermögensverwaltung das Kürzel HQ vorangestellt. Und weil sie über die Jahre sehr erfolgreich darin waren, den Familienschatz zu erhalten und zu mehren, kamen seit 1988 auch andere Sippen und vertrauten ihnen ihren Wohlstand an. Man schätzt die Ruhe hier oben. Und die Professionalität, mit der die Vermögen durch die Zeitläufte gebracht werden.

Damit ist es nun erst mal vorbei. Der Vermögensverwalter HQ Trust verliert seine langjährigen Führungskräfte. Mit Hanna Cimen (52), Reinhard Panse (58) und Adalbert Freiherr von Uckermann (57) werden gleich drei der vier Geschäftsführer den Finanzdienstleister verlassen. Von Uckermann und Cimen haben bereits gekündigt, die Kündigung des Chefanlagestrategen Panse erwarten Unternehmenskenner in den nächsten Tagen, da er diese bereits intern angekündigt