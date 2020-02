Demokratien sind auf Wahrheit gegründet. Nationen müssen in der Lage sein, ihren Zustand zu erkennen. Nur dann können sie angemessene Lösungen für real existierende Probleme finden. Gelingt dies nicht mehr, wird die Politik orientierungslos und erratisch. Der Aufstieg des Populismus und das plötzliche Auftauchen von Protestbewegungen (von Pegida über die Leave-Kampagne der Brexiteers und die Gelbwesten in Frankreich bis zu militanten Klimakämpfern von Extinction Rebellion) sind Symptome des schwindenden Gespürs für Wahrheit. Kurzschlusspolitik, die auf momentane Stimmungsaufwallungen reagiert und Risiken und längerfristige Nebenwirkungen ausblendet, ist die Folge.

Mehrheiten der Bürger sind inzwischen davon überzeugt, häufig mit Nachrichten konfrontiert zu sein, die falsch sind oder die Realität verfälscht wiedergeben. In den alten westlichen Demokratien Frankreich und Großbritannien sind mehr als drei Viertel dieser Ansicht, ebenso in Spanien. In Deutschland ist es immerhin mehr als die