Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung: Der Euro gewinnt weltweit Marktanteile, jedenfalls als Finanzierungswährung. Ausländer verschulden sich zunehmend in Euro, während die Verschuldung in Dollar kaum steigt (siehe Grafik).

Klar, der Dollar ist immer noch die mit Abstand am weitesten verbreitete Währung der Welt. Als Reserve- und Anlagemedium ist er deutlich wichtiger als der Euro. Auch bei der Kreditaufnahme führt der Dollar deutlich. Nur als internationales Zahlungsmittel sind beide Währungen in etwa gleichauf, wie aus Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht. Und doch: Die Entwicklung an den Kreditmärkten deutet darauf hin, dass die internationale Verbreitung des Euro zunimmt.

Für die EZB wäre das eine Bürde. Denn es ist das Zinsgefälle, das Nicht-Euro-Zonen-Schuldner in den Euro lockt. Während in den USA die Zinsen in den vergangenen Jahren gestiegen sind und der Dollar folglich aufwertete, setzte die EZB ihren expansiven Kurs fort: kaufte Anleihen, hielt die Leitzinsen bei