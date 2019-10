Rangliste der wohlhabendsten Sippen 2019

In guten Zeiten sind großfamiliär geführte Unternehmen sichere Zugewinngemeinschaften. In schlechten Zeiten müssen sie beweisen, was noch in ihnen steckt. Einigen fällt das zunehmend schwer. Das sind die reichsten Sippen 2019. Von Christoph Neßhöver