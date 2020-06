Begonnen hatte alles mit Julia. Corona lähmte die Republik, der Aufsichtsrat des Lkw- und Eisenbahnzulieferers Knorr-Bremse konferierte per Video, da wurde Julia Thiele-Schürhoff (49) auffällig aktiv. Sie fragte mehr als üblich, kritisierte den Vorstand, er habe zu spät auf die Pandemie-Probleme reagiert. Mancher Co-Aufseher war so verblüfft, dass er den Senior als unsichtbaren Einflüsterer an Julias Seite sah: Heinz Hermann Thiele (79).

Thiele hat Knorr-Bremse in der heutigen Form geschaffen. Er führt den Bremsenspezialisten seit 1984, er war Vorstandschef, hat den Aufsichtsrat geleitet; seiner Familie gehören 65 Prozent der Anteile. Knorr-Bremse erwirtschaftete 2019 rund sieben Milliarden Euro Umsatz.

Als Thiele jüngst 5 Prozent der Aktien abgab, kassierte er dafür rund 750 Millionen Euro; er zählt zu den reichsten Menschen Deutschlands. Gerade hat er sich mit gut 15 Prozent bei der Fluglinie Lufthansa eingekauft; und wer wissen will, wie herausfordernd dieser Mann auch für Airlinechef