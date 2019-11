Automobil-Salon in Genf, Volkswagen präsentiert am 1. März 2011 Visionäres. Die Marke VW zeigt einen Elektrobulli, Porsche eine Hybridvariante des Panamera. In der ersten Reihe drängt sich die Konzernprominenz. Porsche-Boss Matthias Müller, später Konzernchef, schaut gelangweilt aufs Podium. VW-Lenker Martin Winterkorn hält die Arme wie üblich über dem Bauch verschränkt. Aufsichtsratsvorsitzender Ferdinand Piëch und seine Frau Uschi blicken starr nach vorn.

Und dann ist da noch ein hoch aufgeschossener Mann mit wenigen Haaren und einer Brille, die seine Unauffälligkeit unterstreicht: Hans Dieter Pötsch, Finanzvorstand.

Das Foto dokumentiert Konzernroutine. Vielsagend an ihm ist nur eins: Vier aus dem Quintett sitzen längst nicht mehr in der ersten Reihe. Ferdinand und Uschi Piëch verließen den größten Autohersteller der Welt nach einem verlorenen Machtkampf, Jahre bevor der Patriarch in diesem Sommer starb. Winterkorn: rausgeworfen wegen des Dieselskandals. Müller: aus dem Amt gedrängt.