Durch die Glaswand seines Büros mitten in Hamburg kann Thomas Martens (61) die Demonstranten sehen. Er blickt auf die Außenalster und das Rathaus, wohin Ende September massenhaft die Schüler mit ihren Eltern marschierten, zur bisher größten Protestaktion von "Fridays for Future" gegen den Klimawandel. "100.000 Teilnehmer!", sagt der Gründer des Krankenversicherers Securvita und kommt ins Sinnieren. "So viele waren wir damals nicht, bei unserem Schulstreik, auch wenn es lange Zeit der größte in Hamburg war." Mitte der 70er Jahre organisierte er als Landesschülersprecher den Protest gegen Schulschließungen. Als Schüler war der Versicherungsmanager Kommunist, DKP-Mitglied.

Inzwischen ist er Kapitalist – und als Anlagestratege besser als Altmeister Warren Buffett. Dessen Holding Berkshire Hathaway hat seit 1997 weniger Wertsteigerung eingefahren als der Natur-Aktien-Index (NAI), den Martens damals ins Leben rief und der heute von der Securvita geführt wird. Wer stets die Aktien des Ökoindex