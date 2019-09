Er kennt diese ewig langen Nächte, wenn sie mit hohem Adrenalinspiegel bis zum Morgengrauen um Lohnprozente und Arbeitszeiten ringen. Nicht, dass er derlei besonders mag. Aber Frank Werneke (52) hält durch, besser als viele andere.

So auch am 3. Mai in Frankfurt, im abseits gelegenen "Relaxa-Hotel", dessen Name sprachlich in die Irre führt. Werneke zeigt es in dieser Nacht noch einmal allen. Hin und her geht es. Erst gegen fünf Uhr morgens, als nach rund 16 teigigen Verhandlungsstunden schon die Staubsauger des Reinigungspersonals summen, einigen sich die Arbeitgeber der Druckindustrie mit der von ihm angeführten Verdi-Truppe auf einen Tarifabschluss.

Nach siebeneinhalb Monaten unerbittlichen Arbeitskampfs hat Werneke einen Deal, den Gewerkschaftssenior Detlef Hensche (80) später als "Bravourstück" lobt: Der zuvor von den Arbeitgebern gekündigte Manteltarifvertrag ist wieder in Kraft.

Werneke legt sich kurz hin. Am frühen Morgen genehmigt die Tarifkommission das Ergebnis. Dann muss er weiter