Seine Hochzeitsreise in diesem Sommer kann Johannes Reck (34) als doppelten Erfolg verbuchen. Erstens (sicherlich der Hauptgrund) weil sie so romantisch ausfiel wie erhofft – ganz klassisch an der Amalfiküste. Zweitens aber auch, weil sie zeigte, dass Reck beruflich einiges richtig macht. Denn die Ausflüge, die dem Paar so gut gefielen, sind zufällig auch über ein Portal buchbar, das er als Chef anführt: GetYourGuide. Nur gut, dass das Ehepaar Reck nicht eine Woche später auf Tour ging. Sonst wäre es womöglich mit den Honeymoonern Heidi Klum und Tom Kaulitz kollidiert, die ziemlich genau das Gleiche unternahmen.

Kein Zweifel: Johannes Reck und sein Ausflugsportal sind genau da, wo der Zeitgeist tobt. Exkursionen, die in kurzer Zeit viele Eindrücke bringen, vor allem aber bunte Bilder für die Follower, sind das heißeste Produkt der Reisebranche. Auf gut 160 Milliarden Euro schätzt Reck den Weltmarkt – mehr als für Kreuzfahrten ausgegeben wird. Und jährlich wächst der Batzen um 8 Prozent, "doppelt so schnell wie die Branche insgesamt".