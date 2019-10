Unter der Woche Hunderte Millionen Euro in London verwalten. Zwischendurch zu Investorenkonferenzen jetten. Am Wochenende in die Berge – für Klettern und Skitouren. Frank Böhnke (56) lebte, wie er sagt, im "Höchstleistungsmodus". Der Partner des Risikokapitalgebers Wellington hatte 2009 erfolgreich in den Musikstreamingdienst Spotify investiert, sein Urteil zählte in der Start-up-Szene; er trainierte für die Haute Route von Chamonix nach Zermatt – eine der herausforderndsten Skitouren der Alpen. Sein Lebensmotto, so abgestanden es klingen mag: "The sky is the limit."

Bis zu jenem Tag im Winter 2012. Im Ötztal fiel es Böhnke immer schwerer, seinen Skikameraden beim Aufstieg zu folgen. In der Hütte auf 2500 Metern Höhe schnappte er nachts nach Luft. Am Montag danach schickte ihn der Lungenarzt in die Röhre. Die Diagnose: Sarkoidose – eine potenziell lebensgefährliche Autoimmunerkrankung, die chronisch geworden war.