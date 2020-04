Daniel Fuss (86) fläzt sich Anfang April in den Sessel in seinem Haus auf der Halbinsel Cape Cod. Das Coronavirus hat auch den Vice Chairman des Anleihespezialisten Loomis Sayles ins Homeoffice gezwungen; sonst fährt er noch immer nach Boston in sein Büro, an jedem Werktag, seit 1976.

Am Bondmarkt ist der Enkel eines bayerischen Auswanderers eine Legende: Der frühere Pimco-Chef Mohamed El-Erian (61), heute bei der Allianz, bezeichnete ihn als „Warren Buffett der Anleihen“. Wer 1991 seinem frisch gestarteten Loomis Sayles Bond Fund 10.000 Dollar anvertraute, besitzt heute Anteile im Wert von fast 100.000 Dollar. Trotz der seit Jahren niedrigen Zinsen schaffte er im Schnitt gut 8 Prozent Rendite pro Jahr, doppelt so viel wie der Vergleichsindex.