Ein Herbsttag an der Schweizer Goldküste, dem abendsonnigen Ufer am Zürichsee. Etwa ein Dutzend handverlesene Spitzenkräfte des Handels sind zusammengekommen, um über die heikle Zukunft der Branche zu sprechen. Amazons Deutschland-Chef Ralf Kleber (53) sitzt mit am Tisch, ebenso der gefeuerte Boss von Ceconomy, Jörn Werner (58). Eingeladen haben die Universität St. Gallen und der größte Einzelhändler des Landes, die Migros, es geht um agile Unternehmensführung. Ein höchst "inspirierender Abend", schwärmt ein Teilnehmer.

Beeindruckt hat die Runde vor allem ein jugendlich wirkender Mann mit zahlreichen Freundschaftsbändern am Handgelenk, an einem davon baumelt ein Peace-Zeichen: Dieter Berninghaus (54), Chairman der Signa-Gruppe, des schnell wachsenden Imperiums von René Benko (42).

Allein im Retailbereich zählte das Unternehmen im Oktober 2019 45.000 Beschäftigte, besaß rund 350 Standorte und über 100 Webshops. Tendenz: weiter wachsend. Den Umsatz seines Handelsgeschäfts beziffert Signa auf