Der Weg führt durch enge Straßen an Einfamilienhäusern vorbei zum Rhein. In Mondorf, in einer grauen Halle der Lux-Werft, wird sie gebaut: die "Pioneer One".

Der Name klingt nach einem wuchtigen Fluggerät, es ist aber ein Binnenschiff, das hier entsteht, 40 Meter lang, 7 Meter breit. Im Februar soll es fertig sein und auf seiner Jungfernfahrt im Frühjahr via Düsseldorf, Münster, Wolfsburg und Potsdam an seinen Bestimmungsort Berlin zu einer großen Bühne werden. An Bord will der Medienunternehmer und Journalist Gabor Steingart (57) Leser, Wirtschaftsbosse und Politiker interviewen. Motto: "Vom Ich zum Wir. Fluss der Gedanken".

Das klingt ein bisschen gaga, aber für Steingart erfüllt sich damit ein Traum. Schon früh erzählte er Kollegen von seiner Begeisterung für Schiffe, als "Handelsblatt"-Chef ließ er Weihnachtsfeiern auf dem Rhein abhalten. Auf der "Pioneer One" will er, einmal in die Hauptstadt eingelaufen, durchs Regierungsviertel schippern und dabei Interviews führen oder Podcasts aufnehmen.