Was war das für ein Herbst! Nahezu im Wochentakt konnte die Öffentlichkeit verfolgen, wie in der Konzernwelt die Frauenpower einrückt.

Am 10. Oktober bekam Deutschland seine erste Dax-Chefin: die Amerikanerin Jennifer Morgan (48), seit jenem Tag Co-CEO bei SAP. Knapp zwei Wochen zuvor hatte Martina Merz (56) bei Thyssenkrupp den Topjob übernommen. Noch in der Rolle der Aufsichtsratsvorsitzenden hatte sie im Auftrag ihrer Großaktionäre den ratlosen CEO Guido Kerkhoff des Amtes enthoben und sich selbst an dessen Stelle gesetzt. Auftrag: Rettung.

Und bereits im September ereignete sich bei den Haniels eine Revolution. Die Private-Equity-Spezialistin Doreen Nowotne (46) übernimmt ab kommendem Jahr den Vorsitz im Kontrollgremium der Holding – als erste Familienfremde seit mehr als 260 Jahren.