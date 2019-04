Für die Kleinanleger schien es eine sichere Sache. Fernsehstar Frank Thelen (43) lobte den von ihm mitfinanzierten E-Commerce-Shop Von Floerke in den höchsten Tönen, und die Kreditplattform Kapilendo rühmte sich ihres "mehrstufigen Analyseprozesses" bei der Überprüfung von Kreditgesuchen. Am Ende sammelte Von Floerke so via Kapilendo 1,2 Millionen Euro als Kredit von Kleinanlegern ein. Inzwischen wird wegen Insolvenzverschleppung ermittelt. Und es zeigt sich: Fast alles war damals anders als präsentiert.

Frank Thelen? Verkaufte heimlich seine Anteile an Von Floerke, während er noch für die Firma warb.

Der angeblich erwirtschaftete Umsatz? Fernab der Realität. Für das erste Halbjahr 2017 wurde auf der Kapilendo-Plattform mit einem "Gesamt-Innenumsatz nach Retouren und Discounts" von 1.275.107 Euro geworben, um das angebliche rasante Wachstum zu untermauern. Tatsächlich lag der Umsatz offenbar nur bei etwa der Hälfte: 688.971,93 Euro.

Kapilendo-Co-Gründer Christopher Grätz (33) erklärt