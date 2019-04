Als Frank Asbeck (59) noch der Sonnenkönig mit einer Solarfabrik in Freiberg/Sachsen war, dachte er global und war ständig auf Achse im Wirtschaftsgefolge von Kanzlerin und Ministern. Inzwischen ist sein Einflussbereich auf fünf überschaubare Quadratkilometer geschrumpft. Das Forstgut Schloss Calmuth am Rhein in der Höhe von Remagen ist nun das Refugium, auf dem Asbeck seinen wilden Ideen freien Lauf lässt – in seinem zweiten Leben "als Privatier", wie er selbst sagt. Hier hat er sich eine barocke, deftige Welt geschaffen. Hier geht der passionierte Jäger auf Rotwild und Wildschweine, die auf dem Hof anschließend zu Wurstsorten aller Art verarbeitet werden. In Teichen ziehen Forellen ihre Bahnen. An den Wänden der prachtvoll restaurierten Säle prangen Jagdtrophäen wie der halbe Torso eines einst 130 Kilogramm schweren Ebers. Neben einem opulenten Billardtisch finden sich zwei ausgestopfte Bären (nicht selbst erlegt). In einem anderen Raum überrascht ein Wisent.

Der Hof wirkt wie der Vergnügungspark