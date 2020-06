Was die Corona-Epidemie für sein Unternehmen bedeuten würde, war André Schwämmlein (38) schnell klar: Stillstand.

Der Mitgründer und Chef von FlixMobility, der Muttergesellschaft des Fernbusanbieters FlixBus, setzte den Großteil seiner rund 1500 Mitarbeiter auf Kurzarbeit. An einen rentablen, berechenbaren Betrieb war nicht mehr zu denken. Die Kosten hätten nicht in vernünftigem Verhältnis zu den zarten Umsätzen gestanden. Um kein Geld zu verlieren, fuhr Schwämmleins Team den Betrieb erst im umsatzstarken Italien, dann ab 17. März weltweit herunter – auch wenn etwa in Deutschland oder den USA eine Weiterfahrt aus juristischer Sicht bis heute möglich ist.

Bis Ende Mai verharrte die Busplattform im Winterschlaf. Nun rollen die grünen Busse langsam wieder an. Intern ist klar, dass das Virus die Geschäfte noch über Monate stören wird. Die Hochlaufphase werde "ein bis zwei Jahre" dauern, glaubt Schwämmlein.