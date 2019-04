Von Marc Fielmann (29), Sohn des Brillenkönigs Günther (79), werden schon qua Branche Weitblick und Fokus gleichermaßen erwartet. Sein Vater hatte die Optikerkette über Jahrzehnte aufgebaut; im fortgeschrittenen Rentenalter jedoch gingen ihm die Ideen aus. Noch im laufenden Geschäftsjahr übernimmt der Junior komplett und will den Eignern auf der Hauptversammlung im Sommer erstmals seine Strategie zur Ansicht geben.

Dem Aufsichtsrat hat Marc sein Manifest mit dem Arbeitstitel "Vision 2025" schon präsentiert. Und es ist tatsächlich ehrgeizig. Der Filius will gleichzeitig modernisieren, digitalisieren, internationalisieren. Das angegraute Brillensortiment will er mit etwa 80 neuen Modellen auffrischen, und die Optiker in den Filialen sollen mehr Zeit für die Kunden bekommen. Mehr handwerkliche Arbeit werde an den Standort Rathenow verlagert. Dort will Fielmann weiter wachsen.

Ab 2020 kann sich Marc dann auch den bisher von Fielmann abgelehnten Einstieg in den Onlineverkauf vorstellen. Die technischen