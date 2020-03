Was in China vor sich geht, darüber sind Richard Grohe (54) und sein jüngster Bruder Jan Nikolas (33) Mitte März ganz gut im Bilde. Dort macht der Hersteller von Badarmaturen Hansgrohe, der den Namen ihres Großvaters trägt, ein Sechstel seines Umsatzes. Mehr als die Hälfte der Arbeiter, weiß Aufsichtsratsmitglied Richard, sind inzwischen wieder in der Produktion. Wenn der Corona-Virus glimpflich über Euro­pa hinweggeht, wird es bei einem Umsatzminus von 2 bis 4 Prozent bleiben. Nur, fragen sich die Brüder bang in ihrem Family-Office in Schiltach im Schwarzwald: Was macht Europa?