Ursula Soritsch-Renier (52) hat eigentlich Urlaub, aber die Familie muss warten. Ein ehemaliger Kollege möchte sie treffen. Und so sitzt die oberste IT-Managerin von Nokia an diesem Oktobertag beim Businesslunch. Vor den Fenstern des sehr feinen und sehr teuren Italieners "Terrasse" am Limmatquai liegt der Zürichsee im Nieselregen.

Die nächste Zeit, das steht bereits fest, wird wieder mal geschäftig. Antwerpen, Budapest, Shanghai, Bangalore, New York, Dallas, Ottawa: Soritsch-Reniers Terminkalender ist über Monate ausgebucht, 80 bis 90 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringt sie auf Reisen. Dass zu Hause alles glattläuft, dass die Wäsche gewaschen, der Kühlschrank gefüllt ist, dass der Sohn (14) die Hausaufgaben macht und die Familie Kontakte zu Freunden hält, dafür ist James (59) zuständig, ihr Ehemann.

Kennengelernt hat die Österreicherin ihn in Wien, 1997 war das, er war nach der Kunsthochschule aus Chicago nach Europa gekommen und ihr Tennislehrer, sie war eine junge IT-Projektleiterin bei Philips und dann rasch seine Traumfrau.