Die Geschichte der Bleistiftdynastie Faber-Castell ist reich an Dramen. Eines davon wurde gerade von der ARD verfilmt: das Leben von Gräfin Ottilie von Faber-Castell. Die blaublütige Dame stand 1893 urplötzlich als Alleinerbin der Fabrik in Stein bei Nürnberg da, heiratete bald darauf Leutnant Alexander zu Castell-Rüdenhausen und wurde aus der Firma gedrängt. Der Stoff ist nicht schlecht, doch die Filmemacher hätten gar nicht so weit in die Annalen zurückgehen müssen. Die Gegenwart ist voll von guten Geschichten.

Die komplizierte Lovestory des 2016 verstorbenen Clanchefs Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell mit seiner Mary (67), die heute den Thron gegen Stiefsohn Charles (38) verteidigt, böte allein schon Sprengstoff. Hinzu kommt der wirtschaftliche Niedergang der Firma. Verdeckte im ersten Geschäftsjahr nach Ableben des Patriarchen ein unverhoffter Ausmaltrend noch die Probleme und führte gar zu einem Rekordumsatz (667 Millionen Euro), so sieht es inzwischen düsterer aus. Wie aus der