Die EZB nehme das Urteil "zur Kenntnis". So ungerührt antworteten die Euro-Hüter um Christine Lagarde (64), als das Bundesverfassungsgericht jüngst einen Teil ihrer Geldpolitik beanstandete. Nicht mal ignorieren, hieß das im Klartext. Die EZB sieht sich nur EU-Recht verpflichtet. Der Europäische Gerichtshof aber hat die in Karlsruhe monierten Staatsanleihenkäufe abgesegnet.

Wie frei und unabhängig die Notenbanker tatsächlich sind, das werden am Ende aber nicht die Juristen entscheiden. Unter dem Druck diverser ökonomischer Krisen verschwimmen die alten Regeln der Geldpolitik schon seit Jahren. Im Corona-Crash springen die Zentralbanken jetzt sogar offen als Finanziers ihrer Staaten ein. Sie müssen. Die neue Macht liegt bei den Regierungen. Und es ist absehbar, dass sie dort bleibt.

Die alte Ordnung sah vor, dass politisch unbeeinflusste Notenbanken vor allem die Inflation in Schach halten. Die Hüter des Geldes bestimmten damit auch den Rahmen, in dem die Regierungen am Kapitalmarkt Kredit