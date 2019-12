Sein Rennrad weist den Weg. Heute steht es vor dem Büro einer Kollegin, die im Urlaub ist. Also hat sich der Chef dort ausgebreitet. Wohin er nächste Woche zieht – mal schauen. "Meinen Schreibtisch haben wir wegrationalisiert", sagt Florian Michajlezko (35) mit jungenhaftem Grinsen. "Ich sitze sowieso andauernd mit verschiedenen Teams zusammen. Da war mein Büro am ehesten verzichtbar."

Gemeinsam mit seinen Mitgründern Sven-Oliver Pink (39) und Oliver Steinki (35) hat Michajlezko den Markt für Schultaschen auf den Kopf gestellt: Ihr Unternehmen wächst stürmisch, während der langjährige Marktführer Scout zu retten versucht, was noch zu retten ist.

Das Start-up, 2010 unter dem Namen Ergobag in einem Ladenlokal in Köln-Ehrenfeld gegründet, ist nach mehreren Häutungen und Umzügen in der ehemaligen Fabrik des Duftwasserherstellers 4711 gelandet – und auch hier reicht der Platz nicht mehr aus. In vielen Büros stehen aufgerissene Pappkartons mit Schulrucksäcken, im Raum für die Qualitätskontrolle