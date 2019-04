In Eckhard Cordes' (68) Jobkasten war die Münchener Beteiligungsgesellschaft Emeram Capital stets so etwas wie sein Lieblingsspielzeug. Im Vergleich zu den problemgeplagten Engagements als Bilfingers Chefaufseher und Partner beim Aggressor-Hedgefonds Cevian versprach das Investieren in unbefleckte Mittelständler das pure Vergnügen; zumal er mit Private-Equity-Haudegen wie Christian Näther (53; Ex-Apax), Kai Köppen (56) und Volker Schmidt (54; beide Ex-Riverside) kundige Partner gefunden hatte.

Ihre Idee entwickelten Cordes und Näther im Mai 2011 im Oberföhringer Promibiergarten "St. Emmeramsmühle"; residiert wird seit Gründung ein Jahr später in schönster Bogenhauser Lage.

Vor allem bei der 2014 gekauften Schokokette Hussel war Cordes äußerst rührig. Im Herbst 2017 aktivierte der Ex-Daimler-Vorstand und ehemalige Metro-CEO gar sein ausladendes Netzwerk: Per Mail empfahl er, die Weihnachtspost durch Süßkram aus dem Hussel-Katalog aufzuwerten.

Es war wie ein böses Omen. Das Weihnachtsgeschäft