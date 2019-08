Das Kopieren von Geschäftsmodellen hat in der Start-up-Szene Tradition. Oliver Samwer (47), Gründer des Branchenstars Rocket Internet, hat nie verhehlt, dass die Ideen für alle seine Firmen von anderen stammen. Im Gründerbusiness mit Plagiaten für Aufregung zu sorgen ist daher schwierig. Die Oetker-Gruppe hat es geschafft.

Allzu dreist hätten die Bielefelder kopiert, heißt es in der Szene. Etwa als sich die zu Oetker gehörende Radeberger Gruppe im Herbst 2016 für das Start-up Flaschenpost interessierte. Radeberger-Chef Niels Lorenz (48) verhandelte über einen Einstieg bei den Münsteraner Getränkelieferanten; und nachdem eine Geheimhalteerklärung unterzeichnet wurde, erhielten die Oetker-Manager Einblick zum Beispiel in IT und Finanzprognosen des Start-ups.

Der Deal platzte. Doch das Interesse blieb. Kurz darauf zog Mario Benedikt (55), der zuvor das Investment geprüft hatte, für den Oetker-Konzern den Lieferdienst Durstexpress hoch – fast eine Eins-zu-eins-Kopie von Flaschenpost. Der Aufbau