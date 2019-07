Douglas-Chefin Tina Müller (50) will Europas größte Parfümeriekette auf Effizienz trimmen – und macht dabei auch vor ihrem Spitzenpersonal nicht halt. Nun muss Malika Mansouri (47) verduften. Müller hatte die frühere Metro- und Rewe-Kraft Mitte Januar 2018 für eine zentrale Aufgabe engagiert. Mansouri sollte in der neu geschaffenen Funktion des International Head of Pricing dafür sorgen, dass Europas Marktführer endlich die von Müllers Vorgängerin Isabelle Parize (62) angezettelte Preisschlacht beendet. Gelungen ist das bestenfalls bedingt.

Mansouris Aufgaben teilen sich nun die ebenfalls Anfang 2018 für Sonderaufgaben verpflichtete frühere OC&C-Beraterin Konstanze Gallinatus (37) und die Länderorganisationen. In Deutschland hat Müller dafür den Obi-Manager Ulf Petersen (39) verpflichtet.

Mansouri ist bereits der fünfte Abgang auf Holdingebene seit Müllers Amtsantritt Ende 2017, allerdings die erste Frau. Weil Douglas sparen muss, wurden zuletzt die Aufgaben von Supply-Chain-Chef Tim Blischke