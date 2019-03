Wer auf Geheiß und Rechnung von Alexander Dibelius (59) an der Entrümpelung der Parfümeriekette Douglas arbeitet, darf mit allzu viel Geduld nicht rechnen. Der Deutschland-Chef des Finanzinvestors CVC, dem 85 Prozent gehören, will den angegrauten Händler rasch dem Fluch der siechenden deutschen Einkaufsstraße entziehen.

Seine CEO Tina Müller (50) soll junge Frauen gewinnen und – eines hängt halt mit dem anderen zusammen – den Onlineumsatz kräftig aufmöbeln. Irgendeine Geschichte braucht Dibelius schließlich, wenn er das Ex-Familienunternehmen (die Kreke-Sippe hält bis heute 15 Prozent) mit schönem Gewinn weiterverkaufen will.

Müller wühlt und rackert und kann sich, weil die Zahlen grob und vorsichtig (Onlineanteil am Umsatz offiziell bei knapp 17 Prozent) in die richtige Richtung weisen, der Grundsatzgunst ihres Hauptaktionärs sicher sein. Weil ein paar wesentliche Zahlen (sinkende Margen) aber im Detail zuletzt leider überhaupt nicht in die richtige Richtung wiesen, ist für die Nummer