Dicke Flocken taumelten vom Himmel, der Verkehr durch München war die Hölle. An den 7. Februar 2018 erinnert sich Walter Oberhänsli (60) noch wie gestern, vor allem an das mulmige Gefühl, das sich auf der quälend langen Fahrt im Schneegestöber in seiner Magengrube zusammenballte.

Im Norden der Stadt sollte der Gründer und CEO der schweizerischen Zur Rose Gruppe vor 200 Vertretern des Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperationen über sein Engagement beim Arzneimittelversender DocMorris sprechen. Eigentlich Routine für den Juristen, der seit mehr als 25 Jahren das 800 Jahre alte Zunftsystem im Gesundheitswesen modernisieren will.

Zwei Stunden vor seinem Auftritt musste er jedoch erfahren, dass der frisch gedruckte Koalitionsvertrag von CDU/ CSU und SPD ein Verbot des Versandhandels mit Medikamenten vorsah. "Die triumphierende Häme in den Augen der versammelten Pharmazeuten vergesse ich nie", erzählt er. Wieder einmal stand das Geschäftsmodell der Onlineapotheke, die Oberhänsli 2012 vom Vorbesitzer