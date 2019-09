Disneys erfolgreichste Produktion wurde nur ein einziges Mal aufgeführt, in der Halle Stage 2 der Disney-Studios in Burbank bei Los Angeles. Dort, wo einst "Mary Poppins" und der "Mickey Mouse Club" produziert wurden, trat im April dieses Jahres Vorstandschef Bob Iger (68) im dunklen Anzug und mit leger geöffnetem weißen Hemd vor eine Megaleinwand. Im Publikum: Investoren und Analysten. Fast vier Stunden lang malte Iger mit seinen wichtigsten Managern den Schlachtplan auf, wie er Disney zum Streamingdienst umbauen und damit wieder zur unumschränkten Nummer eins der globalen Unterhaltungsindustrie machen will. Und schon am Anfang wurde klar, dass es eine Machtdemonstration werden würde.

14 Minuten lang zeigte Iger zu Beginn Szenen der milliardenschweren Traumwelten ("Franchises"), die der Disney-CEO seit seinem Amtsantritt im Maus-Reich vereint hat: von "Star Wars" über Marvels "Avengers" und "König der Löwen" bis zu "Avatar" und "X-Men". "Haben wir irgendwas vergessen?", fragte der Disney-Boss