Vor der Rolltreppe steht der Fleischermeister in derber Lederschürze und verteilt frisch gebackenen Leberkäse im Brötchen. Schräg gegenüber, zwischen Anzügen und Sakkos, stutzt der Herrenfriseur Haare, Bärte und Koteletten. Während einige nach Krawatten und Oberhemden stöbern, verkosten andere Whisky und Gin. Höhepunkt des Abends ist eine Talkrunde mit den Ex-Nationalkickern Manfred Kaltz und Pierre Littbarski zur Lage der Liga. Eventshopping für Männer, Einlass nur mit persönlicher Einladung, 10 Prozent auf alles. 250 Gäste schieben sich durch die Herrenabteilung bei Stackmann in Buxtehude. Immer mittendrin, parlierend und Hände schüttelnd: der Chef, Dieter Stackmann (71).

Der Unternehmer führt ein erfolgreiches Kaufhaus in einer kleinen Stadt – ein Satz, der im Amazon-Zeitalter klingt wie ein Widerspruch in sich. Während der stationäre Handel in Deutschland im vergangenen Jahr nahezu stagnierte, legte der Onlinehandel um 9,6 Prozent auf 54 Milliarden Euro zu. Immer mehr Menschen shoppen