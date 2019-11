Die filmreife Karriere des Jörg Wolle

Dieser Sommer war für Jörg Wolle ein ganz besonderer. Er habe, verrät der 62-Jährige, seinen zehnten Geburtstag gefeiert, "zum zweiten Mal". Tatsächlich kann Wolle den 20. August 2009 getrost als jenen Tag betrachten, an dem ihm das Leben zum zweiten Mal geschenkt wurde. Denn eigentlich sah alles nach seinem Ende aus.

Er war mit dem Motorrad in Südtirol unterwegs, gemeinsam mit Managerkollegen. In einer Linkskurve kam ih-nen unversehens ein Kleinwagen entgegen, halb auf der falschen Seite. Wolle sah ihn, versuchte auch noch auszuweichen, doch sein linkes Knie blieb am Kotflügel hängen. Er prallte gegen die Windschutzscheibe und flog 42 Meter weit, den Abhang hinunter. Zehn Retter waren nötig, um ihn mit Seilen zu bergen.

Jörg Wolle überlebte den Horrorcrash, übersät mit Knochenbrüchen. Neun harte Monate kämpfte er sich zurück – drei Operationen, viele wacklige Versuche, bis er wieder auf den Beinen stand. Und bange Momente, ob die Heilung ganz gelingen würde.

Heute ist dem großen, schlanken