Wie eine rostige Klammer durchdringt die 37 Meter hohe Stahlkonstruktion des Bildhauers Bernar Venet die Außenmauer, wölbt sich über fünf Stockwerke an der Fassade empor, als wolle sie diese an der Außenwelt festtackern. Ähnlich spektakulär geht es im Innern mit Bildern von Beuys und Kippenberger weiter: Wer die Welt von SGP Schneider Geiwitz in Neu-Ulm betritt, wähnt sich in einer Galerie für moderne Kunst – nicht bei Deutschlands wohl bekanntestem Insolvenzverwalter.