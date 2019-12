Es geht voran mit der Gleichstellung in der deutschen Wirtschaft – langsam, aber beharrlich. Frauen holen mächtig auf, selbst die Topetagen der Dax-Konzerne sind keine „men only“-Zonen mehr. Um den Wandel in der Unternehmenswelt zu dokumentieren und zu fördern, präsentiert das manager magazin in Kooperation mit der Boston Consulting Group bereits im fünften Jahr die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft.

Welche Frauen es in die Liste schaffen, entscheidet eine Jury aus hochkarätigen Wirtschaftspraktikern. Die Liste ist kein Ranking, dafür sind die Spielfelder der Frauen zu unterschiedlich. Doch in jedem Jahr repräsentiert eine Frau als Prima inter Pares die Initiative. In diesem Jahr ist die Wahl auf Simone Bagel-Trah gefallen. Die Vorsitzende des Aufsichsrates und des Gesellschafterausschusses von Henkel hält die Familie zusammen und setzt aus dem Hintergrund wichtige Impulse für die Zukunft des Traditionsunternehmens.



Die Bestenliste gliedert sich in sieben Kategorien: