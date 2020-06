Ein chinesischer Konzern beteiligt sich mit 10 Prozent an einem deutschen Unternehmen und verlangt womöglich nach einem Aufsichtsratssitz? Schwierig. Forschungsergebnisse werden auf einem Huawei-Server gespeichert? Riskant. US-Speicherchips werden in Autos für den chinesischen Markt eingebaut? Problematisch. Solche Beispiele gewinnen an Bedeutung. Denn die zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen den USA und China könnten sich zu einem kalten Techkrieg auswachsen, mit gravierenden Folgen auch für deutsche Firmen.

In beiden Staaten wächst die Zahl der Befürworter einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entflechtung, ein Decoupling; die Covid-19-Krise wird die neue Form der Deglobalisierung noch beschleunigen. Die Trump-Administration will den Technologietransfer beschränken. Investitionskontrollen durch die US-Behörde CFIUS gerade für Unternehmen unter chinesischem Einfluss werden verschärft, der Zugang zu US-Forschungseinrichtungen soll für chinesische Personen und Institutionen weiter