Das Lüneburger Backsteingebäude beherbergte einst Reiter der preußischen Kavallerie. An einem Abend Anfang September sammelt Jörn Gutbier (52) hier seine Truppen. Der Vorsitzende von Diagnose Funk referiert zu der Frage, ob der neue Mobilfunkstandard 5G Gesundheitsrisiken birgt. An die 150 Menschen sind gekommen. Immerhin zehn Euro haben sie gezahlt, um eingelassen zu werden und sich auf den "Stand des Wissens" bringen zu lassen, wie es in der Ankündigung heißt. Gleichzeitig soll das Treffen der Auftakt für einen "Arbeitskreis Mobilfunk/5G" in der Stadt sein. Für eine neue Protestzelle also.