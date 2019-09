Hey everyone, I'm back", grüßt John Legere (61), als er Ende August mal wieder seine Zunft an den Pranger stellt. Er wolle einen "pain point" ansprechen, erklärt er auf seinem YouTube-Kanal. Nirgendwo sonst würden die Kunden zum Vertragsabschluss gezwungen, ohne über die wirkliche Qualität des Angebots Bescheid zu wissen. Nur im Mobilfunk, wo die Qualität des Netzes vor der Unterschrift für die Kunden im Dunkeln bleibe. "Das ist so unglaublich bescheuert! Es ist Zeit, diese kaputte, arrogante Praxis zu beenden!"

Selbstverständlich kündigt er sofort die Lösung an, eine Aktion namens "Test Drive". Interessenten können einen Monat lang kostenlos mit T-Mobile telefonieren und surfen – ohne währenddessen ihre Nummer oder ihr Smartphone wechseln zu müssen. "Bei T-Mobile", flötet Legere, "haben wir nichts zu verbergen."

Das Angebot ist Legere in Reinkultur. Der exzentrische Manager mit Magentashirt und Rockerfrisur hat sein Unternehmen von Anfang an als Regelbrecher inszeniert. Mit dieser Strategie