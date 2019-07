John Legere (61), Chef der Telekom-Tochter T-Mobile US, hält sich für Firmenboss und Arbeiterführer in einem. Regelmäßig stellt er Videos ins Netz, in denen er Callcenter oder Shops besucht und von seinen Leuten wie ein König umjubelt wird. Seine Botschaft: Wozu braucht ihr Betriebsräte, wenn ihr mich habt?

Legere tut alles, um sich einen seiner größten Widersacher vom Leib zu halten: die Communications Workers of America (CWA). Bei den Marktführern AT&T und Verizon ist die Gewerkschaft fest verwurzelt. Legere hingegen redet nicht mal mit ihr. "Es gibt kein Verhältnis", sagt CWA-Boss Chris Shelton (69). Shelton wirft Legere etwa vor, Mitarbeiter einschüchtern zu lassen, die Betriebsräte wählen wollen.

Zwar haben auch Konzerne wie Volkswagen oder BMW ein gespaltenes Verhältnis zu US-Gewerkschaftern. Der exzentrische Legere überspannt den Bogen aber mitunter. Der Ärger mit Shelton stört inzwischen sogar Aufsichtsräte im fernen Bonn.

Denn Legere könnte die CWA gerade gut gebrauchen: Er muss sich