Draußen brannte die Sonne, drinnen heizte Carsten Spohr (52) den Zuhörern ein. Teilnehmer erinnern sich an eine in jeder Hinsicht schweißtreibende Veranstaltung. Die 300 Topführungskräfte der Lufthansa, die Ende Juni in einem Hangar am Frankfurter Flughafen zusammenkamen, hatten sicherlich geahnt, dass es nicht allzu lustig zugehen würde – kurz nach einer Gewinnwarnung.

Und tatsächlich: Konzernlenker Spohr, an guten Tagen ein Ausbund an Verbindlichkeit, ging seine Leute diesmal frontal an. Mit Ausruhen auf dem Erreichten sei es nicht getan, blaffte er. Und forderte dringend mehr Ehrgeiz, mehr Tempo und Leadership.

Es war kein einmaliges Aufwallen der Gefühle, sondern der Beginn einer neuen Gangart. Ende Juli redete er erneut Tacheles, bei einem Meeting in Stockholm. Weitere Kampfansagen werden folgen.

Ein Wort allerdings vermeidet der Manager strikt: Krise. Von einer echten Notlage bei Europas größter Airlinegruppe kann tatsächlich keine Rede sein. Die Passagierzahlen steigen, das Geschäft