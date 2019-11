Die ersten Erfahrungen mit der berüchtigten IT der Deutschen Bank machte Manfred Knof (54) schon kurz nach Amtsantritt im August. Der neue Chef des deutschen Privatkundengeschäfts wollte seine Besuche wichtiger Niederlassungen live in andere Ecken seines Wirkungsgebiets übertragen lassen; möglichst viele Mitarbeiter sollten Fragen stellen können. Doch einen solchen Livestream gibt die Infrastruktur der Bank nicht her.

Es blieb nicht die einzige böse Überraschung. Immer klarer wird: Knof, der gut zwei Jahrzehnte bei dem Münchener Versicherungskonzern Allianz gearbeitet und zuletzt das mächtige Deutschland-Geschäft geleitet hatte, fehlen für einen großen Teil seines Kampfauftrags Truppen und Prokura.

Vorstandschef Christian Sewing (49) hatte Knof in einer Hauruckaktion an Bord geholt, nachdem sich Amtsinhaber Frank Strauß (49) verabschiedet hatte. Er wollte Sewings Logik und Vorgaben nicht mehr folgen.