Bei der Deutschen Bank bestimmt gelegentlich das Bewusstsein das Sein. "Ich bin froh über die Entwicklung der vergangenen Monate", sagt Christian Sewing (49), "die Teams in allen Segmenten der Investmentbank haben alles gegeben, sie brennen für ihren Job." Der Bankchef sitzt auf der Bühne eines turnhallengroßen Konferenzsaals in der Frankfurter Zentrale. Vor ihm ein paar Hundert Investmentbanker. Durch die bodentiefen Fenster an der Seite fällt fahles Novemberlicht in den Raum.

Eine Woche zuvor hatte die Deutsche Bank ihre Ergebnisse für das dritte Quartal verkündet. Der Aktienkurs war abgesackt und hatte sich auch in den Tagen danach nicht spürbar von dem Arbeitsnachweis Sewings erholt. Wieder mal waren die Erträge geschrumpft. Stärker als die Kosten.

Vor seinen Investmentbankern beschreibt Sewing aber eine ganz andere Realität – etwa ein Ertragsplus von 20 Prozent im Beratungsgeschäft bei Fusionen und Übernahmen: "Einige Zahlen waren deutlich besser, als der Markt sie interpretiert hat."