Arbeit anders zu organisieren führt, gelegentlich zu außergewöhnlichen Verbesserungen. Ein Beispiel ist das Total Quality Management (TQM): Es revolutionierte in den 80er Jahren die Fertigungsindustrie. Der Ansatz kombinierte eine Reihe von Instrumenten (wie Kanban-Karten, Qualitätskreise und Ähnliches) mit der Erkenntnis, dass man den Arbeitern in den Fabrikhallen viel mehr zutrauen kann als bis dahin üblich. Wenn so eine Mischung aus Instrumenten und Erkenntnissen auf einen Arbeitsprozess angewandt wird, ist das im Grunde eine soziale Technologie.

Ich habe mir im Rahmen einer siebenjährigen Untersuchung 50 Projekte aus den unterschiedlichsten Branchen angesehen, von Management über Gesundheit bis hin zu sozialen Diensten. Dabei bin ich auf eine soziale Technologie gestoßen, die für Innovationen das Gleiche bewirken könnte wie TQM für die Fertigung: Sie kann das kreative Potenzial der Menschen voll ausschöpfen, ihr Engagement wecken und Prozesse grundlegend verbessern. Die Rede ist von