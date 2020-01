Der Modekonzern P&C sucht einen familienfremden Anführer

Eigentlich hat es Patrick Cloppenburg (37) nicht weit zur Arbeit. Der Chef der Modekette P&C residiert über den reichlich ausgedünnten Büroflächen im Düsseldorfer Hofgarten Palais. Nur leider fehlt es dem jüngsten Sohn von Clanchef Harro Uwe Cloppenburg (79) an zündenden Ideen, um den familieneigenen Modekonzern zu altem Glanz zurückzuführen.

Es steht nicht gerade zum Besten um das Unternehmen. Im Kernmarkt Westeuropa bröckeln Umsatz und Ergebnis inzwischen so stark, dass selbst das florierende Osteuropa-Geschäft die Probleme nicht mehr übertünchen kann.

Der Versuch, das Sortiment auf Luxus zu trimmen und somit weniger austauschbar zu machen, hat nicht gezündet. Auch der im Vorjahr engagierte McKinsey-Trupp schaffte keine Wende. Die Berater durften die Effizienz in Einkauf und Lieferkette ver­bessern. Die Idee, Flächen an Hotels und Restaurants zu vermieten, hat sich als wenig praktikabel erwiesen. Die nötigen Umbauarbeiten wären schlicht zu teuer. Zuletzt schloss P&C Filialen in Unna, Berlin