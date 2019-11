Nun steht es fest: Anfang Juni kommenden Jahres rückt Volker Krug (47) an die Spitze der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in Deutschland. Am Nachmittag wählten die im Bonner World Conference Center versammelten rund 380 Partner und Partnerinnen den Kopf der Corporate-Finance-Sparte zu ihrem neuen Anführer. Er löst in dieser Rolle Martin Plendl (60) ab, der vor gut zehn Jahren an gleicher Stelle zum Deutschland-Chef gewählt wurde.

Für Deloitte ist Krug eine durchaus ungewöhnliche Wahl. Der Mann ist zwar gelernter Wirtschaftsprüfer, hat seine Karriere aber im Consultingbereich gemacht. Unter seiner Führung dürfte sich das Unternehmen in Deutschland nun noch stärker dem Beratungsgeschäft öffnen, dem Wachstumstreiber der vergangenen Jahre.

Der Richtungswechsel hatte sich schon während des monatelangen Auswahlprozesses für die Spitzenposition angedeutet. Am Ende waren mit Krug und Nicolai Andersen (45) zwei Kandidaten aus dem Beratungsarm geblieben. Der Governance-Ausschuss schlug den