Er stammt aus einer deutschen Politdynastie: Sein Vater Ernst Albrecht war Ministerpräsident von Niedersachsen, seine Schwester Ursula von der Leyen bekleidete bereits diverse Ministerämter. Hans Holger Albrecht selbst wählte den Weg in die Wirtschaft und ins Ausland, der ihn nach diversen Stationen in der Unterhaltungsbranche zuletzt an die Spitze des Musikstreaming-Dienstes Deezer führte. Welche Hindernisse er dabei überwinden musste, welche Fehler er gemacht hat und was er daraus gelernt hat, erzählt er in der ersten Folge unserer neuen Podcast-Reihe „Neue deutsche Karrieren: Gründer, Querdenker, Idealisten“.