David Herro (59) mag klare Worte, und er hat etwas zu sagen. Herro ist Vize des US-Investors Harris Associates, der gut 5 Prozent der Anteile an der Daimler AG hält. Im Dezember 2018 rügte Herro in einem Brief an die Aufsichtsräte der Daimler AG die Ergebnisse. Kurze Zeit später, im Juni 2019, lud ihn der damals frisch gekürte Vorstandschef Ola Källenius (50) zu einem Treffen des Topmanagements ein. Herros Ansage: Der Cashflow ist zu schwach, die Effizienz mangelhaft. Acht Monate später ist der Investor weiter unzufrieden – vor allem mit dem Aufsichtsrat.

manager magazin: Herr Herro, nach 13 Jahren unter Dieter Zetsche führt seit Mai 2019 Ola Källenius die Daimler AG. Was hatten Sie von ihm erwartet?

David Herro: Der Vorstand hatte in den vergangenen fünf Jahren seine Richtung verloren. Der Fokus auf das Geschäft ging verloren, die Zahlen stimmten nicht mehr, Konzernchef Dieter Zetsche zeigte kein Interesse für seine Aktionäre. Das musste sich ändern.