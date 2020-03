Das ist der einflussreichste Ökonom der Welt

Millionenerlöse wie Vincent van Gogh

Das ist Chinas größter Malerstar

Zhou Chunya ist der gefragteste lebende Gegenwartskünstler aus China. Seine Bilder erzielten 2018 fast so hohe Auktionserlöse wie die von Vincent van Gogh: 46 Millionen Dollar. Obwohl er in Kassel studiert hat, kennt ihn im Westen fast niemand. Hier spricht er über sein Leben, seine Kunst - und warum er so oft seinen Schäferhund in knallgrüner Farbe zeigt.