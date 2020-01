Es war ein Freitag im Juni 2018, als Mercedes-Produktionschef Markus Schäfer (54) in ein Flugzeug stieg, um Richtfest zu feiern. Im polnischen Jawor verkündete er Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro in ein Motorenwerk. Ein Jahr später sollte es den Betrieb aufnehmen.

Berechnungen aus dem Controlling zeigten schon damals, dass der Neubau in Jawor überflüssig war. Es gab günstigere Alternativen. Das Werk in Kölleda (Thüringen), das effizienteste im gesamten Motorenverbund, war nicht ausgelastet. In Berlin brauchte man Nachschub für einen 2021 auslaufenden Motor, und in Arnstadt, ebenfalls in Thüringen, gab es noch ordentlich Platz für einen Anbau.