Sindelfingen, Daimler-Designstudio, Herbst 2019. Konzernchef Ola Källenius (50) soll das Okay geben für ein neues Modell seiner Kleinwagenmarke Smart. Das SUV im Bonsai-Format kommt 2022 auf den Markt, elektrisch natürlich. "Cool", sagt Källenius. Die Augen richten sich auf den Mann neben dem Daimler-Boss, An Conghui (49), Vorstandschef der Geely Auto Group. Jetzt kommt es auf seine Stimme an.

Denn Anfang des vergangenen Jahres hat Daimler 50 Prozent von Smart nach China verkauft. Die Entscheidungen über die Marke trifft Källenius seitdem nicht mehr allein.

Die Modelle werden in Sindelfingen designt. Entwickelt und gebaut werden sie in China. Das spart Hunderte Millionen Euro pro Jahr. Gleichzeitig gibt es Geelys Haupteigentümer Li Shufu (56), der seit Februar 2018 knapp 10 Prozent der Daimler-Anteile hält, Mitspracherechte. Dieses Mal geht es glimpflich aus: Conghui stimmt dem Bau des Smart-SUV zu.