Zwei Jahre ist es her, da bestellte Geely-Gründer Li Shufu (56) den damaligen Lotus-Chef Jean-Marc Gales (57) in die Firmenzentrale nach Hanghzou. Gerade hatte er den Vertrag unterzeichnet, der ihm die Mehrheit am britischen Sportwagenbauer Lotus sicherte. Und er wusste auch schon, was er als Nächstes wollte: ein Auto, wie es noch keines gab. Sehr schnell, sehr teuer und ganz und gar elektrisch.

Im Sommer dieses Jahres dann parkt der Wagen auf einer Bühne in der Elverton Street, im Zentrum von London. Ein flacher, breiter Raubfisch mit riesigen Kiemen, gehalten in Haigrau. Zwei Millionen Dollar soll der "Evija" kosten, 2000 PS leisten und in weniger als drei Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen – und das natürlich elektrisch. Der Flügeltürer sieht aus wie ein wilder Traum von Volkswagens verstorbenem Markensammler Ferdinand Piëch, dem Mann, den sich Li Shufu zum Vorbild genommen hat. Lotus ist nach Geely, Volvo, der Elektroautomarke Geometry, Lynk & Co. und weiteren die siebte Pkw-Marke